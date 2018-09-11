ФК "Нижний Новгород" на выезде проиграл воронежскому "Факелу" Спорт

ФК "Нижний Новгород" на выезде проиграл воронежскому "Факелу".

По информации воронежского клуба, игра проходила 15 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Главный тренер ФК "НН" Дмитрий Черышев на послематчевой конференции заявил, что к нижегородским футболистам претензий по самоотдаче нет.

"Ребята очень старались. В первом тайме создавали моменты, но, к сожалению, не реализовали их, а во втором немного подсели. Играть на таком тяжелом поле было трудно. К сожалению, в концовке недоглядели за человеком, который умеет правильно открываться. И он использовал свой шанс", - сказал Дмитрий Черышев.