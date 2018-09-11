Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 17 сентября Общество

Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 17 сентября.

По информации Нижегородского филиала РТРС, 17 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде ожидаются отключения трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" Нижегородского филиала РТРС.

В период с 05:00 до 14:00 (МСК) планируются перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, НТВ, Россия-1, Петербург-5 канал, МАТЧ ТВ, ТВ Центр, СТС, ТНТ, Волга, Домашний, РЕН ТВ, Ю, ТВ 3, Звезда, Disney, Че, ТНТ4, Пятница; радиостанций Радио России, Радио Маяк, Вести FM, Серебряный дождь, Радио Рекорд, Радио Рандеву, Радио Дача, Love Radio, Бизнес FM, NN-Radio, Авторадио, Наше радио и DFM.

Также с 06:27 до 14:00 (МСК) будет недоступен эфир аналогового телеканала Россия-К, с 07:30 до 09:00 (МСК) – телеканала Россия-24, с 09:00 до 14:00 (МСК) – телеканала ННТВ, с 08:00 до 14:00 (МСК) - радиостанций Европа плюс, Юмор FM, Дорожное радио и Комсомольская правда.

СПРАВКА:

Информация по проведению профилактических работ на других объектах региональной телесети размещена на сайте РТРС в разделе "Кратковременные отключения трансляции".

Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию. Дата и время остановок согласованы с вещателями.

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