Глеб Никитин открыл общественный центр в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области Общество

Глеб Никитин открыл общественный центр в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин открыл общественный центр в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, в селе Хирино Шатковского района открылся новый общественный центр.

В торжественной церемонии принимали участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель совета директоров холдинга "Социум-А" Игорь Ашурбейли, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина Олег Лавричев.

Открытие нового общественного центра было приурочено к празднованию 435-летия села. Центр, включающий в себя фельдшерско-акушерский пункт, музей, библиотеку и зал для проведения собраний, был создан в рамках государственно-частного партнерства. Реконструкция и оборудование центра осуществлялось за счет частных инвестиций.

"Модель возрождения Хирино системная и гармоничная. Здесь уделяется внимание, как проведению событийных мероприятий, так и развитию социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"При этом здесь развивается производство и появляются рабочие места. Был реализован очень интересный проект инновационного молочного цеха. В селе восстановлен храм, теперь благодаря сотрудничеству органов власти и частной инициативы появился такой общественный центр. Даже там, где нет такой поддержки, можно использовать это как лучшую практику", - добавил глава региона.

Также в рамках празднования 435-летия села Хирино прошел фестиваль фольклора и ремёсел "Голос традиций". Поздравить Хирино с юбилеем приехала известная певица Пелагея. Она дала большой концерт в честь Дня села.

Как отметил генеральный директор "Социум-А" Руслан Ашурбейли, возрождение села Хирино началось с восстановления храма и постепенно двигается дальше.

"Мы отремонтировали дороги и открыли отделение Почты России, создали уникальное, единственное в своем роде, производство биоризованного молока, появилось рыбное хозяйство, функционирует пасека. Создаются новые рабочие места для жителей села", - заявил Руслан Ашурбейли.