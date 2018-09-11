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Происшествия

Сараи сгорели из-за поджога в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября

17 сентября 2018 09:44  [49] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сараи на площади 150 кв.м сгорели в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, сообщение о возгорании в сараях на ул. Красная поступило в МЧС в 01:04. В результате пожара сгорели сараи и обгорел гараж на общей площади 150 кв.метров.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стал поджог.

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