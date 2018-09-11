Сараи сгорели из-за поджога в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября

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Сараи на площади 150 кв.м сгорели в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Согласно информации, сообщение о возгорании в сараях на ул. Красная поступило в МЧС в 01:04. В результате пожара сгорели сараи и обгорел гараж на общей площади 150 кв.метров.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.
Предполагается, что причиной пожара стал поджог.
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