Сараи сгорели из-за поджога в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сараи на площади 150 кв.м сгорели в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, сообщение о возгорании в сараях на ул. Красная поступило в МЧС в 01:04. В результате пожара сгорели сараи и обгорел гараж на общей площади 150 кв.метров.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стал поджог.