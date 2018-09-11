Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Семёновском г.о. Нижегородской области 16 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Семёновском г.о. Нижегородской области 16 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в дачном доме в п. Керженец поступило в ЦУКС МЧС в 01:46. На месте пожара было обнаружено тело 69-летнего хозяина дома. В результате пожара сгорел дачный дом на площади 25 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.