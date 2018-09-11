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Общество

Суд приостановил деятельность нижегородского кафе "Сказочный Восток" на 40 суток

17 сентября 2018 10:34  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд по обращению управления Роспотребнадзора по Нижегородской области приостановил деятельность кафе "Сказочный Восток" в Нижнем Новгороде на 40 суток из-за грубого нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба управления 17 сентября 2018 года.

Согласно информации, после проверки управление Роспотребнадзора установило грубые нарушения норм санитарного законодательства в деятельности кафе "Сказочный Восток" на ул. Ильинская, д. 77/19. В том числе, в пристрое к жилом дому расположен мангал, шахта вытяжной трубы которого не выведена на необходимую высоту (не менее одного метра над коньком крыши жилого дома). Кроме того, санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений участка по изготовлению шашлыков и участка по разделке мяса неудовлетворительное, колода для разруба мяса установлена непосредственно на полу без использования крестовины или специальной подставки.

В связи с управление направило протокол в Нижегородский районный суд. 12 сентября суд привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Деятельность кафе приостановлена на 40 суток.

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