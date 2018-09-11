Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября Происшествия

Фото: очевидец

Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Согласно информации, в 08:08 в одном из вагонов поезда на станции метро "Стрелка" был обнаружен чемодан. Отправление состава задержали. Как сообщают пассажиры, по данным на 10:30 движение восстановлено.

В ГУ МВД России по Нижегородской области прокомментировать ситуацию отказались.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года станцией "Стрелка" воспользовались 114,3 тысяч человек.