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Происшествия

Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября

17 сентября 2018 10:47  [396] Происшествия

Фото: очевидец

Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Согласно информации, в 08:08 в одном из вагонов поезда на станции метро "Стрелка" был обнаружен чемодан. Отправление состава задержали. Как сообщают пассажиры, по данным на 10:30 движение восстановлено.

В ГУ МВД России по Нижегородской области прокомментировать ситуацию отказались.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года станцией "Стрелка" воспользовались 114,3 тысяч человек.

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