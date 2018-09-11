Фото:
Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.
Согласно информации, в 08:08 в одном из вагонов поезда на станции метро "Стрелка" был обнаружен чемодан. Отправление состава задержали. Как сообщают пассажиры, по данным на 10:30 движение восстановлено.
В ГУ МВД России по Нижегородской области прокомментировать ситуацию отказались.
Как сообщалось ранее, в июле 2018 года станцией "Стрелка" воспользовались 114,3 тысяч человек.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+