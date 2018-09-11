День персидской литературы и поэзии пройдёт в Краснобаковском районе Нижегородской области 18 сентября Культура и отдых

День персидской литературы и поэзии пройдёт в Краснобаковском историческом музее в Нижегородской области 18 сентября 2018 года. Об этом сообщает НРОО "Конгресс ираноязычных народов".

Как сообщается в пресс-релизе, мероприятие приурочено к Неделе культуры Ирана в России. На нём для школьников и работников библиотек района будет проведена лекция по истории средневековой персидской литературы. Учащиеся прочтут отрывки из произведений персидских классиков – Абулькасима Фирдоуси, Омара Хайяма, Рудаки и других поэтов.

Также для участников мероприятия будет проведена экскурсия по экспозиции выставки "Удивительный мир Востока", посвященной традициям, культуре и искусству персоязычных стран.

Кроме того, планируется передача в фонд Централизованной библиотечной системы Краснобаковского района книг современных иранских писателей на русском языке, предоставленных издательством "Садра" (г. Москва).

День персидской литературы состоится по адресу: р. п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 90, Краснобаковский исторический музей (Дом Стюсси). Начало в 10.00.

СПРАВКА:

День персидской литературы и поэзии ("Руз-е шеру адаб-е фарси") традиционно отмечается в Иране 18 сентября (27 шахривара по иранскому календарю). В этот день в Иране и за его пределами проводятся научные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные персидской литературе, история которой насчитывает более двух тысяч лет.