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Бизнес

Более 150 жителей Дзержинска Нижегородской области прошли бесплатную диагностику в рамках "Дней здоровья"

17 сентября 2018 11:12  [46] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 150 жителей Дзержинска Нижегородской области прошли бесплатную диагностику в рамках "Дней здоровья" 14-15 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ЭнергосбыТ Плюс", проводивших акцию.

Согласно информации, в рамках мероприятия более 150 жителей Дзержинска прошли бесплатную диагностику на базе современного мобильного медицинского центра, а также получили консультацию высококвалифицированных специалистов - невролога, флеболога, эндокринолога и маммолога.

Дзержинск стал первым городом проведения акции "Дни здоровья с ЭнергосбыТ Плюс". В течение следующих двух месяцев она пройдет в четырех других районах присутствия компании.

Как отметили в компании, обязательным условием участия в акции являлось отсутствие задолженности за отопление, горячую воду, установку и эксплуатацию общедомового прибора учета по состоянию на 10 сентября. Также посетить врачей могли клиенты, оплатившие все долги за данные услуги в дни проведения акции только кассе офиса продаж и обслуживания клиентов Единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ).

"Наша компания - клиентоориентированная. Мы стремимся постоянно повышать качество обслуживания жителей, а сейчас решили оказать содействие в их стремлении заботиться о своем здоровье. Сегодня клиенты нашей компании получили уникальную возможность проверить свое состояние с помощью современного оборудования и пройти уникальные обследования", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

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