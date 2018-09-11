Нижегородке, уснувшей пьяной за рулем и устроившей ДТП на пр.Гагарина, грозит до 4-х лет

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Жительнице Нижнего Новгорода, которая в состоянии алкогольного опьянения уснула за рулем и устроила ДТП на проспекте Гагарина в областном центре, грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Нижегородской области.
В ведомстве пояснили, что ДТП произошло в августе текущего года, когда 37-летняя женщина около 6 часов утра, управляя Chevrolet Lacetti в нетрезвом состоянии, во вовремя движения по проспекту Гагарина уснула за рулем и столкнулась с автомобилем коммунальной службы марки МДК-53229, двигавшимся в попутном направлении.
В результате ДТП пассажир Chevrolet Lacetti - 37-летний нижегородец, получил тяжкие травмы.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
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