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Происшествия

Иномарка насмерть сбила пешехода на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 16 сентября

17 сентября 2018 12:28  [147] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила пешехода на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 16 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 18:45 на пр. Гагарина, 101 в Приокском районе. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 43-летний мужчина получил смертельное ранение.

Кроме того, в эти выходные в Нижнем Новгороде погибла ещё одна женщина, также переходившая дорогу не по пешеходному переходу. ДТП произошло в субботу, 15 сентября, в 20:50 на ул. Баумана, 86 в Ленинском районе. По данным УГИБДД, 53-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая в результате ДТП погибла.

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