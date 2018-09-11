Роспотребнадзор отмечает традиционный рост заболевания ОРВИ в Нижегородской области в сентябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области отмечает традиционный рост заболевания ОРВИ в регионе в сентябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления 17 сентября 2018 года.

Согласно информации, по данным оперативного мониторинга в сентябре наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) негриппозной этиологии, характерный для этого периода времени. Роспотребнадзор связывает это "с формированием новых организованных коллективов детей". Отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышает эпидемических порогов.

По данным управления, на 17 сентября привито порядка 180 тысяч человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов планируется привить 45% населения Нижегородской области.