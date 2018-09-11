Нижегородская транспортная полиция выявила нарколабораторию в Санкт-Петербурге Происшествия

Фото: нижегородское ЛУ МВД на транспорте

Нижегородская транспортная полиция выявила нарколабораторию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского линейного управления МВД России на транспорте 17 сентября 2018 года.

Согласно информации, сотрудники управления установили граждан, которые осуществляли незаконный сбыт наркотиков на территории Нижегородской и Московской областей.

При проведении дальнейших мероприятий в Санкт-Петербурге была выявлена лаборатория с оборудованием, предназначенным для производства синтетических наркотических средств. В ходе обыска полицейские изъяли более 16 кг синтетического наркотика "метадон", восемь единиц огнестрельного оружия и более 1,5 тысяч штук боеприпасов.

Также задержан мужчина, подозреваемый в организации лаборатории, - ранее судимый 50-летний житель Московской области, а также двое его сообщников из Ленинградской области. Двое задержанных заключены под стражу.

По данному факту следственным отделом нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.