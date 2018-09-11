Последние новости рубрики Происшествия
17 сентября 2018 13:23  [28] Группа лже-риэлторов, обманувшая более 100 нижегородцев, предстанет перед судом
17 сентября 2018 13:07  [48] Нижегородская транспортная полиция выявила нарколабораторию в Санкт-Петербурге
17 сентября 2018 12:28  [142] Иномарка насмерть сбила пешехода на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 16 сентября
17 сентября 2018 10:47  [671] Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября
17 сентября 2018 09:49  [764] Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Семёновском г.о. Нижегородской области 16 сентября
17 сентября 2018 09:44  [100] Сараи сгорели из-за поджога в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября
14 сентября 2018 15:22  [388] СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту пропажи двухлетней девочки в Кстовском районе (найдена живой)
14 сентября 2018 14:50  [2079] Двухлетняя девочка пропала в Кстовском районе Нижегородской области 14 сентября (найдена живой)
14 сентября 2018 11:51  [250] Психически нездоровый нижегородец пытался убить врача, - прокуратура
14 сентября 2018 11:21  [457] Руководитель подразделения Автозаводской администрации Нижнего Новгорода скрыл сведения о доходах на 100 тыс рублей
Происшествия

Нижегородская транспортная полиция выявила нарколабораторию в Санкт-Петербурге

17 сентября 2018 13:07  [48] Происшествия

Фото: нижегородское ЛУ МВД на транспорте

Нижегородская транспортная полиция выявила нарколабораторию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского линейного управления МВД России на транспорте 17 сентября 2018 года.

Согласно информации, сотрудники управления установили граждан, которые осуществляли незаконный сбыт наркотиков на территории Нижегородской и Московской областей.

При проведении дальнейших мероприятий в Санкт-Петербурге была выявлена лаборатория с оборудованием, предназначенным для производства синтетических наркотических средств. В ходе обыска полицейские изъяли более 16 кг синтетического наркотика "метадон", восемь единиц огнестрельного оружия и более 1,5 тысяч штук боеприпасов.

Также задержан мужчина, подозреваемый в организации лаборатории, - ранее судимый 50-летний житель Московской области, а также двое его сообщников из Ленинградской области. Двое задержанных заключены под стражу.

По данному факту следственным отделом нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph