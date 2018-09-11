Мемориальную доску погибшему в Чечне Дмитрию Лебедеву установят в Дзержинске Нижегородской области 19 сентября Общество

Лицей №21 Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Мемориальную доску погибшему в Чечне Дмитрию Лебедеву установят в Дзержинске Нижегородской области 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, мемориальную доску памяти младшего сержанта Дмитрия Лебедева откроют 19 сентября в 11:00 в лицее №21 (улица Комбрига Патоличева, дом 31).

Как сообщается в пресс-релизе, Дмитрий Лебедев родился 30 октября 1975 года в Дзержинске. В 1993 году окончил ПТУ № 14 по специальности слесарь КИПиА 3-го разряда, а через год был призван в армию. Службу проходил в легендарной Таманской дивизии в мотострелковом полку. В качестве командира отделения БТР Лебедев был направлен в Северную Осетию. 5 января 1996 года отделение младшего сержанта Дмитрия Лебедева участвовало в штурме Грозного. Бронетранспортер, в котором находился дзержинец, был подорван. Несмотря на то, что Дмитрия обожгло пороховой пылью, он продолжал руководить своими подчиненными. Приказав бойцам покинуть БТР, Лебедев повел их в пешую атаку. Во время боя Дмитрий был сражен тремя пулями, одна из которых оказалась смертельной.

Указом Президента РФ от 20 апреля 1996 года Дмитрий Лебедев был награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен на городском кладбище Дзержинска.

Напомним, 12 и 13 сентября в школах №35 и №39 были открыты мемориальные доски в честь младшего сержанта Сергея Ковыляева и майора Павла Чуприкова, также погибших во время боевых действий в Чечне.