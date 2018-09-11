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Ранее судимый нижегородец обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 17 сентября 2018 года.
По версии следствия, 14 сентября в квартире дома на ул. Богородского в Советском районе 26-летний обвиняемый несколько раз ударил ножом бывшую жену. От полученных телесных повреждений 25-летняя женщина скончалась на месте.
Уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Отмечается, что обвиняемый трудоустроен, ранее был судим по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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