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Происшествия

Ранее судимый нижегородец обвиняется в убийстве жены

17 сентября 2018 13:43  [522] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый нижегородец обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 17 сентября 2018 года.

По версии следствия, 14 сентября в квартире дома на ул. Богородского в Советском районе 26-летний обвиняемый несколько раз ударил ножом бывшую жену. От полученных телесных повреждений 25-летняя женщина скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Отмечается, что обвиняемый трудоустроен, ранее был судим по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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