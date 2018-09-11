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Политика

ВККС рекомендовала председателя Нижегородского облсуда Анатолия Бондара на пост председателя Второго кассационного суда Москвы

17 сентября 2018 14:11  [197] Политика
Анатолий Бондар

Анатолий Бондар

Фото: Нижегородский областной суд

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Нижегородского областного суда Анатолия Бондара на должность председателя новой московской кассации - Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Как пояснил НИА "Нижний Новгород" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев, "решение ВВКС носит рекомендательный характер". "Окончательно говорить о назначении можно будет после выхода Указа президента РФ", - сказал он.

По информации агентства, Анатолий Бондар оказался единственным претендентом на этот пост.

Напомним, что в июне 2017 года Анатолий Бондар был назначен на второй срок полномочий указом президента РФ.

СПРАВКА:
Анатолий Владимирович Бондар родился 17 ноября 1960 года в Житомирской области Украинской ССР.

1978-1980 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1986 году - окончил юридический факультет Кубанского государственного университета.

В 1986 году был избран народным судьей Кущевского районного народного суда Краснодарского края.

С 1990 по 2006 годах проходил службу в органах прокуратуры: 1990 году – назначен заместителем прокурора Кущевского района Краснодарского края, с 1991 по 2о00 годы был прокурором Щербиновского и Ейского районов Краснодарского края, зампрокурора Краснодарского края, прокурором Саратовской области. В 2006 году назначен заместителем генерального прокурора РФ, позднее - статс-секретарь – заместитель Министра юстиции РФ. В 2008 году – заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ. С 12 октября 2011 года Указом Президента РФ он назначен на шестилетний срок полномочий председателем Нижегородского областного суда.

Действительный государственный советник юстиции 1-го класса, кандидат юридических наук. Бондару А.В. присвоены звания Заслуженный юрист РФ, Почетный работник прокуратуры РФ, награжден Орденом Почета.

Разведен, имеет сына и дочь.

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