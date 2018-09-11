Движение транспорта ограничили на ул.Литвинова в Нижнем Новгороде до 22 сентября Общество

Схема изменения транспорта Фото: с сайта ЦОДД

Движение транспорта ограничили на ул.Литвинова Канавинского района Нижнего Новгорода до 22 сентября. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Ограничение обусловлено прокладкой газопровода. На двух участках дороги ул.Литвинова скорость движения транспорта разрешается до 40 км/ч.

Речь идет об участке дороги в направлении ул.Советской около дома № 44 и на противоположной стороне - около дома №65.