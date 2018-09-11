Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2018 15:19  [17] Более 300 нижегородцев приняли участие в очистке от мусора берега реки Старка в рамках акции "Генеральная уборка страны"
17 сентября 2018 15:07  [34] Нижегородские экологи начали составлять карту опасных для перелётных птиц стеклянных зданий
17 сентября 2018 14:43  [329] Движение транспорта ограничили на ул.Литвинова в Нижнем Новгороде до 22 сентября
17 сентября 2018 13:37  [131] Только 60% подвижного состава "Нижегородпассажиравтотранса" выходят в городе на линию
17 сентября 2018 13:22  [98] Мемориальную доску погибшему в Чечне Дмитрию Лебедеву установят в Дзержинске Нижегородской области 19 сентября
17 сентября 2018 12:51  [104] Роспотребнадзор отмечает традиционный рост заболевания ОРВИ в Нижегородской области в сентябре
17 сентября 2018 11:44  [195] Подрядчик планирует завезти более 400 тонн декоративного камня для благоустройства Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
17 сентября 2018 10:34  [176] Суд приостановил деятельность нижегородского кафе "Сказочный Восток" на 40 суток
17 сентября 2018 10:24  [131] Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 8% в январе-июле
17 сентября 2018 10:12  [100] Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего неделю назад в Сергаче Нижегородской области пенсионера
Общество

Движение транспорта ограничили на ул.Литвинова в Нижнем Новгороде до 22 сентября

17 сентября 2018 14:43  [329] Общество
Схема изменения транспорта

Схема изменения транспорта

Фото: с сайта ЦОДД

Движение транспорта ограничили на ул.Литвинова Канавинского района Нижнего Новгорода до 22 сентября. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Ограничение обусловлено прокладкой газопровода. На двух участках дороги ул.Литвинова скорость движения транспорта разрешается до 40 км/ч.

Речь идет об участке дороги в направлении ул.Советской около дома № 44 и на противоположной стороне - около дома №65.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph