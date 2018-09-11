Нижегородский водоканал заявил о завершении 50% работ по капремонту коллектора на ул.Тонкинская Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" завершил 50% работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на ул.Тонкинская. Об этом сообщает пресс-служба компании 17 сентября 2018 года.



Согласно информации, в настоящее время водоканал продолжает капитальный ремонт двухкилометрового участка канализационного коллектора диаметром 1200 мм на участке от дома №6 по ул.Тонкинская до дома №10 по бульвару Мира. "Восстановление трубопровода началось в 2017 году, в рамках проекта коллектор прочищается и санируется, где это необходимо, производится бетонирование его свода", - говорится в сообщении.



Как рассказал заместитель генерального директора по развитию ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков, в настоящее время на объекте завершено 50% работ. "В том числе решили острый вопрос по адресу: ул.Тонкинская, д.5, где в 2016 году началось разрушение коллектора, и аварийный участок был огорожен. Территория препятствовала проезду автотранспорта и создавала неудобство жителям. В настоящее время на месте котлована уже завершено благоустройство. Весь объем работ на коллекторе планируется завершить до конца текущего года", - сказал он.



Отмечается, что восстановление коллектора производится без отключения от канализации района, кроме того, периодически приходится производить повторную очистку участков, запланированных к реконструкции, из-за дождей.



Напомним, провал коллектора произошел в 2016 году, тогда обрушился верхний свод трубопровода напротив д.5 по ул.Тонкинской. Территория разрушенного участка была огорожена, коллектор продолжал функционировать. После проведения полного обследования коллектора стало ясно, что точечный ремонт разрушенного участка не принесет результатов и может быть опасен, поскольку работы могут спровоцировать дальнейшее обрушение коллектора 1961 года постройки, износ которого достиг 90%. В результате Нижегородским водоканалом было принято решение о комплексной реконструкции коллектора протяженностью около двух километров от ул.Тонкинская, 6 до бульвара Мира, 10. После согласования проекта и проведения конкурса на реконструкцию коллектора, в 2017 году начались работы по его восстановлению.