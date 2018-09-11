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Общество

Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошёл в число 30 лучших российско-германских проектов

17 сентября 2018 15:56  [392] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошёл в число 30 лучших российско-германских проектов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской администрации 17 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в Министерстве иностранных дел Германии в Берлине состоялось вручение почетных грамот министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Германии Хайко Мааса участникам российско-германских совместных проектов. Всего на конкурс, организованный рамках перекрестного Года России и Германии, было подано 260 заявок.

Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошел в число 30 победителей. От имени Нижнего Новгорода премию получила председатель комитета международных отношений администрации города Елена Мишина, со стороны Эссена – мэр города Томас Куфен и председатель правления Общества германо-российских встреч города Эссен Барбара Лаххайн.

"Такая высокая оценка нашей работы, безусловно, очень важна для нас. Это очень вдохновляет на создание и проведение новых совместных проектов, которые, мы уверены, будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между Россией и Германией", – рассказала Елена Мишина.

Ранее сообщалось, что комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода уделяет особое внимание укреплению и развитию побратимских отношений с городами других стран. В 2017 году у Нижнего Новгорода появился болгарский город-побратим Добрич. В 2018 году Ираклион (Греческая Республика) стал шестнадцатым городом, с которым приволжская столица установила побратимские связи.

СПРАВКА:
С 1997 года в рамках побратимских связей с Эссеном реализуется проект "Добровольный социальный год": ежегодно 3-5 молодых эссенца прибывают в Нижний Новгород и проходят в медицинских и социальных учреждениях города добровольную социальную службу.

Волонтеры работают в больнице им.Н.А.Семашко, службе социальной адаптации детей-инвалидов "Ступени", "Радуга", в специальном коррекционном детском доме №1, коррекционной школе-интернате №39, детских садах № 67 и №120.

Со стороны Эссена проект курирует Общество германо-российских встреч, со стороны Нижнего Новгорода – комитет международных отношений администрации города Нижнего Новгорода.
Работа Общества в этом направлении была удостоена в 2007 году премией фонда им.Роберта Боша и в 2008 году премией доктора Фридриха Йозефа Хааса (Германо-российский форум) "За гражданскую инициативу".

Сотрудничество вышло на новый уровень, когда с 2011 года к программе присоединились российские добровольцы – студенты социологического факультета НИУ ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Два студента ежегодно проходят добровольную социальную службу в социальных учреждениях Эссена.

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