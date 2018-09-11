Пассажирские перевозки по воде хотят возродить в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажирские перевозки по воде хотят возродить в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания региона.

Как сообщил на заседании министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Власов, речь идёт о судах, курсирующих из Нижнего Новгорода в Кстово и в Дзержинск. Сейчас рассчитывается эффективность возобновления этих перевозок и через две недели необходимые расчёты будут готовы.

Сейчас рассматриваются два вида пассажиропотока в Кстово и Дзержинск – для населения, отправляющегося на работу, а также туристический поток. В первом случае обсуждаются регулируемые тарифы на перевозку, во втором – предполагается формирование цены с учетом востребованности.

По словам Вадима Власова, региональное правительство на начальном этапе готово субсидировать туристические перевозки и предоставить на эти цели около 10 млн рублей.

Помимо Дзержинска и Кстова также рассматривается организация перевозок в другие регионы. Как сообщил присутствовавший на заседании комитета генеральный директор нижегородского ЦКБ "Суда на подводных крыльях им. Алексеева" (производитель высокоскоростных судов) Сергей Итальянцев, в настоящее время ведутся переговоры о предполагаемом использовании созданного на предприятии судна "Валдай-45" для использования на туристических водных маршрутах между Нижним Новгородом и удаленных от областного центра городов, а также таких туристических центров, как Казань.

Кроме того, предприятие ведет переговоры и другими регионами, например, с ХМАО и Самарской областью. Для перевозок речным транспортом с населенными пунктами этих регионов ЦКБ предлагает суда типа "Метеор" на 100-120 пассажиров, тогда как "Валдай-45" рассчитан на 45 пассажиров и более подходит для внутриобластного использования.

По словам председателя комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, дата возрождения пассажирских перевозок водным транспортом на территории региона пока не известна - необходимо провести ещё множество расчетов и понять, сколько средств нужно будет выделить на эти цели из выпадающих доходов бюджета.

СПРАВКА:

Пассажирские перевозки на территории региона ранее осуществляло ООО "ВодоходЪ" (Москва), которое с 2013 года закрыло движение пассажирского флота на маршрутах "Нижний Новгород – Затон им. Калинина"; "Нижний Новгород - г.Бор". Закрытие транспортного маршрута, по словам руководителей компании, произошло в связи с нерентабельностью перевозок. Из-за низкого пассажиропотока, работа флота стала экономически невыгодной и содержать некоторые речные маршруты стало нецелесообразным.