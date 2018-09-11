Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования создадут в Нижнем Новгороде к декабрю Общество

Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования создадут в Нижнем Новгороде к декабрю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С начала 2018 года по инициативе главы области Глеба Никитина реализуется проект "Эффективная губерния", суть которого заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. Проект затрагивает разные сферы: промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, государственное управление и сельское хозяйство.

На сегодняшний день в проекте принимают участие образовательные учреждения всех уровней - от детских садов до вузов. Всего формирование бережливой среды реализуется в 22 образовательных организациях.

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области планирует создать банк лучших практик и приступить к их масштабному тиражированию.

"Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ "Фабрика процессов" по формированию бережливого сознания", - отметил Глеб Никитин. По словам главы региона, к 1 декабря 2018 года на базе "Нижегородского института развития образования" будет создан Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования, основной задачей которого станет обучение и организационно-методическое обеспечение всех участников проекта.

"Наша задача - сделать проект более масштабным, охватить все образовательные организации", - подчеркнул представитель объединенного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации "РОСАТОМ" Сергей Потуга.

По словам директора православной гимназии им. Александра Невского Людмилы Ивановой, "бережливые технологии - это прежде всего развитие бережливого мышления у детей".

"Именно дети, воспитанные в бережливости, потом смогут эффективно работать на крупных предприятиях, в бережливых школах, вузах, поликлиниках, быть хорошими специалистами в любой области", - подчеркнула директор.

Промежуточными итогами внедрения бережливых технологий Людмила Иванова назвала значительную экономию времени на подготовительную и отчетную работу педагогов, позволяя им больше внимания уделять образовательному процессу. Например, оформление одной книги в библиотеке сократилось с 24 до 7 минут, оформление отчетности библиотекаря со 180 до 16 минут, а подготовка отчетности учителя с 3-8 часов до 1 часа.