Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2018 19:01  [560] Нижний сегодня: главные события дня
17 сентября 2018 19:00  [67] Китайский вуз рассматривает возможность строительства нового корпуса на базе НГИЭУ в Княгинино
17 сентября 2018 18:57  [606] Надои молока с одной коровы в Нижегородской области увеличились в среднем на 4%
17 сентября 2018 18:03  [115] Мемориальный камень в память жертв красного террора открыли в Нижегородской области
17 сентября 2018 18:00  [20] Почти 40 нижегородок прошли отбор для участия в проекте "Мама-предприниматель"
17 сентября 2018 17:49  [697] Потребители Теплоэнерго могут оценить готовность своего жилого дома к ОЗП с помощью специального сервиса
17 сентября 2018 17:27  [122] Творческие специализации для детей хотят организовать в нижегородском центре "Сириус"
17 сентября 2018 16:58  [153] Комиссия нижегородской Думы просит пересмотреть планы по капремонту школ в связи с недофинансированием
17 сентября 2018 16:55  [71] Депутаты комитета ЗС НО по вопросам ЖКХ рекомендовали принять закон "Об обеспечении чистоты и порядка" в I чтении
17 сентября 2018 16:27  [830] "Т Плюс" построила убежище от ЧС на Новогорьковской ТЭЦ
Общество

Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования создадут в Нижнем Новгороде к декабрю

17 сентября 2018 15:55  [36] Общество

Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования создадут в Нижнем Новгороде к декабрю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С начала 2018 года по инициативе главы области Глеба Никитина реализуется проект "Эффективная губерния", суть которого заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. Проект затрагивает разные сферы: промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, государственное управление и сельское хозяйство.

На сегодняшний день в проекте принимают участие образовательные учреждения всех уровней - от детских садов до вузов. Всего формирование бережливой среды реализуется в 22 образовательных организациях.

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области планирует создать банк лучших практик и приступить к их масштабному тиражированию.

"Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ "Фабрика процессов" по формированию бережливого сознания", - отметил Глеб Никитин. По словам главы региона, к 1 декабря 2018 года на базе "Нижегородского института развития образования" будет создан Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования, основной задачей которого станет обучение и организационно-методическое обеспечение всех участников проекта.

"Наша задача - сделать проект более масштабным, охватить все образовательные организации", - подчеркнул представитель объединенного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации "РОСАТОМ" Сергей Потуга.
По словам директора православной гимназии им. Александра Невского Людмилы Ивановой, "бережливые технологии - это прежде всего развитие бережливого мышления у детей".

"Именно дети, воспитанные в бережливости, потом смогут эффективно работать на крупных предприятиях, в бережливых школах, вузах, поликлиниках, быть хорошими специалистами в любой области", - подчеркнула директор.

Промежуточными итогами внедрения бережливых технологий Людмила Иванова назвала значительную экономию времени на подготовительную и отчетную работу педагогов, позволяя им больше внимания уделять образовательному процессу. Например, оформление одной книги в библиотеке сократилось с 24 до 7 минут, оформление отчетности библиотекаря со 180 до 16 минут, а подготовка отчетности учителя с 3-8 часов до 1 часа.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph