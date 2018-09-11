Почти 40 нижегородок прошли отбор для участия в проекте "Мама-предприниматель" Общество

Почти 40 жительниц Нижегородской области прошли отбор для участия в федеральном проекте "Мама-предприниматель". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего на конкурс было подано 90 заявок из Нижегородской области. Экспертный совет отобрал 36 проектов. Среди авторов - программист, фармацевт, психолог, банковский служащий, педагог, дизайнер, ТВ-режиссер, менеджер, юрист, журналист, бариста, врач-онколог, госслужащий, ветеринар, инженер, главбух, директор магазина, страховой агент, радиожурналист.

Подавляющее большинство конкурсанток (31) имеют высшее образование, причем у пяти из них по два вузовских диплома. В конкурсе участвуют девять многодетных мам.

Победительница конкурса "Мама-предприниматель" получит грант в 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион оказывает особую поддержку развитию женского предпринимательства.

"В Нижегородской области очень активные женщины-предпринимательницы. Даже предложений в Стратегию развития региона от представительниц бизнес-сообщества было настолько много, что они рассматривались отдельно и все были поддержаны. Если говорить о конкурсе "Мама-предприниматель", то это отличная возможность раскрыть свой потенциал", - сказал глава региона.

"Я думаю, что в проекте не будет проигравших, потому что каждая его участница пройдет обучение с квалифицированными тренерами, поработает над своей бизнес-идеей и впоследствии, надеюсь, преуспеет в ее реализации. Благодаря таким проектам мы формируем среду, формируем людей, которые получают новые знания, новый опыт, что поможет начать и вести собственное дело", - добавил Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в прошлом году собственное дело после проекта "Мама-предприниматель" смогла открыть не только победительница, но и еще 14 финалисток.

"Мы проанализировали опыт прошлого года. Грант тогда получил проект мини-пекарни Gluten free Светланы Курочкиной. После проекта Светлана занимается продвижением собственной безглютеновой продукции марки "Гарнец" через интернет, а также изготовлением под заказ хлебопекарных изделий без глютена. Кроме того, выяснилось, что для многих участниц грант не был самоцелью, гораздо важнее оказалось обучение и прокачка своего проекта с экспертами. Собственное дело после проекта "Мама-предприниматель" смогли открыть и еще 14 финалисток. Это очень хороший результат. Надеемся, в этом году его повторить", - отметил Максим Черкасов.

По его словам, в этом году конкурсантки заявили разнообразные бизнес-идеи: интернет-сайт помощи больным, страдающим злокачественными новообразованиями, выращивание рассады, агентство по уборке помещений, магазин-ателье изделий ручной работы, студия заточки инструментов, молодежный медиа-центр. А также, традиционные для мам проекты: разнообразные досуговые и образовательные центры для детей и женщин, салоны красоты, кафе и бары, дизайнерская одежда для взрослых и детей.

21 сентября состоится защита проектов участниц конкурса "Мама-предприниматель".

До этого конкурсанток ждет пять дней обучающего интенсива, во время которого они смогут обучиться азам новой профессии - предпринимательству. Кроме теории, предусмотрены практические занятия, например, посещение успешных действующих компаний, руководителями которых являются женщины, и анализ бизнес-моделей этих компаний. Участницы смогут узнать, как разрабатывать маркетинговый план, делать финансовый расчет проектов, готовить презентации проекта для потенциальных инвесторов. Автор лучшей презентации получит грант на развитие своего дела - 100 тысяч рублей.