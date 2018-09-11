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Общество

"Горячая телефонная линия" для желающих стать народными дружинниками пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября

18 сентября 2018 09:26  [140] Общество

"Горячая телефонная линия" для желающих стать народными дружинниками пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября. Об этом сообщили в управлении по безопасности и мобилизационной подготовке18 сентября 2018 года.

По информации управления, 20 сентября с 09:00 до 17:00 будет проводиться "горячая телефонная линия" по теме: "Вопросы вступления в члены народных дружин".
Телефон: 419-28-99.

На данный момент в Нижнем Новгороде отрыто 12 общественных формирований общей численностью 414 человек. За последние восемь лет с момента создания первых дружин их общее количество, а также численность дружинников увеличились почти в четыре раза (2009 год - 109 человек, 2017 года - 414). Все народные дружины обеспечены удостоверениями "Народный Дружинник", форменной одеждой или отличительной символикой, отмечается в информации.

По итогам 2017 года с участием дружинников в тесном взаимодействии с отделами полиции УМВД России по городу пресечено более 4200 административных правонарушений, оказано содействие в выявлении и раскрытии 127 различных преступлений. Дружинники более шести тысяч раз выходили на дежурства.

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