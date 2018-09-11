Последние новости рубрики Происшествия
18 сентября 2018 10:19  [95] Три автомобиля сгорели в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 сентября
18 сентября 2018 10:05  [80] Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии
17 сентября 2018 15:33  [314] Этническую группировку, организовавшую незаконную миграцию иностранцев, осудили в Нижнем Новгороде
17 сентября 2018 13:43  [1380] Ранее судимый нижегородец обвиняется в убийстве жены
17 сентября 2018 13:23  [202] Группа лже-риэлторов, обманувшая более 100 нижегородцев, предстанет перед судом
17 сентября 2018 13:07  [185] Нижегородская транспортная полиция выявила нарколабораторию в Санкт-Петербурге
17 сентября 2018 12:28  [459] Иномарка насмерть сбила пешехода на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 16 сентября
17 сентября 2018 10:47  [1431] Поезд на станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде был задержан из-за бесхозного чемодана утром 17 сентября
17 сентября 2018 09:49  [1377] Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Семёновском г.о. Нижегородской области 16 сентября
17 сентября 2018 09:44  [139] Сараи сгорели из-за поджога в г.о. Дзержинск Нижегородской области 16 сентября
Происшествия

Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии

18 сентября 2018 10:05  [80] Происшествия

Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии. Как сообщили в региональной прокуратуре Тоншаевским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении трех ранее не судимых местных жителей.

Их обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (Кража).
Судом установлено, что в мае 2018 года злоумышленники неоднократно проникали в хозяйственное помещение, принадлежащее ФКУ ИК-8 ГУ ФСИН России по Нижегородской области, находящегося в стадии ликвидации, откуда похищали изделия из металла. Преступные действия мужчин были пресечены сотрудниками исправительного учреждения, которые услышали шум во время распиливания металлической трубы.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал местных жителей виновными и назначил наказание в виде обязательных работ на срок от 220 до 480 часов. Приговор в законную силу не вступил, но обвиняемые полностью признали свою вину.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph