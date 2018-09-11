Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии Происшествия

Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии. Как сообщили в региональной прокуратуре Тоншаевским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении трех ранее не судимых местных жителей.

Их обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (Кража).

Судом установлено, что в мае 2018 года злоумышленники неоднократно проникали в хозяйственное помещение, принадлежащее ФКУ ИК-8 ГУ ФСИН России по Нижегородской области, находящегося в стадии ликвидации, откуда похищали изделия из металла. Преступные действия мужчин были пресечены сотрудниками исправительного учреждения, которые услышали шум во время распиливания металлической трубы.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал местных жителей виновными и назначил наказание в виде обязательных работ на срок от 220 до 480 часов. Приговор в законную силу не вступил, но обвиняемые полностью признали свою вину.