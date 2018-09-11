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Происшествия

Три автомобиля сгорели в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 сентября

18 сентября 2018 10:19  [96] Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Три автомобиля сгорели в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате первого пожара обгорели моторные отсеки двух автомобилей на площади пять кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекли шесть сотрудников МЧС. В результате второго пожара обгорели салон и кузов одного автомобиля на площади четыре кв. метра. Возгорание ликвидировали семь человек личного состава.

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