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Три автомобиля сгорели в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате первого пожара обгорели моторные отсеки двух автомобилей на площади пять кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекли шесть сотрудников МЧС. В результате второго пожара обгорели салон и кузов одного автомобиля на площади четыре кв. метра. Возгорание ликвидировали семь человек личного состава.
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