Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке "Ростелекома" Общество

Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании "Ростелеком". Об этом сообщает пресс-служба провайдера.

В настоящее время уже началась регистрация участников новой онлайн-олимпиады. Партнером олимпиады также традиционно выступает Институт международного образования Московского педагогического государственного университета (ИМО МПГУ).

По прогнозу организаторов общее количество участников Skyeng Super Cup составит около 150 тысяч школьников. До 9 октября продлится так называемый тренировочный тур, а основные соревнования запланированы с 10 октября по 3 ноября 2018 года.

Впервые в олимпиаде могут принять школьники младших возрастов - со второго по четвертый классы. Для них разработаны специальные задания, которые проверяют знание английского языка в формате компьютерной игры, что помогает детям вовлечься в соревнования и понять преимущества владения иностранным языком в современном мире.

Для учеников 5-8 классов Skyeng Super Cup также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий потенциал, цифровое и дизайн-мышление.

Помимо проверки скорости чтения, грамматики и аудирования, будут принципиально новые этапы: исследование, фокусировка и генерация идеи, решение проблемы. Оценить новые задания для 5-8 классов может любой желающий – пробный тур открыт для всех.

Для 9-11 классов олимпиада пройдет в привычном формате, так как ее основная цель - помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Задания для старшеклассников разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и состоят из четырех обязательных блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика.

"В этом сезоне мы постарались предложить школьникам всех возрастов то, что для них особенно актуально. Так для учеников 2-4 классов сделали игровой формат заданий, который доказывает, что учить английский можно весело. 5-8 класс – период, когда у детей происходит активное становление личности, когда важно показать, как важно мыслить шире и смелее. И наши новые задания помогают развивать навыки дизайн-мышления. А ученики 9-11 классов - как всегда могут подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ, также мы используем подходы международных экзаменов. Надеемся, что олимпиада поможет школьникам не только проверить уровень знаний, но и приобрести актуальные для их возраста навыки", - сказала руководитель образовательного проекта "Олимпиада" онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.

Участие в олимпиаде бесплатное. Победители смогут выиграть технику для обучения, книги, поездки в детские англоязычные лагеря. Все подробности об онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Аutumn 2018 доступны на ее официальном сайте.

Онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup проводится с 2017 года. За все время в ней приняло участие почти 350 тысяч школьников из трех тысяч городов и населенных пунктов 60 стран мира.