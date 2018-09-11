НБД-Банк открыл третий офис обслуживания клиентов в Дзержинске Бизнес

НБД-Банк открыл третий офис обслуживания клиентов в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дзержинский дополнительный офис НБД-Банка "Проспект Циолковского" возобновил свою работу после перерыва. Офис ориентирован на работу только с физическими лицами и предоставляет всю продуктовую линейку: открытие вкладов, обмен валюты, брокерское обслуживание, денежные переводы, депозитарий, выпуск банковских карт.

Ранее - 15 августа, в Дзержинске состоялось торжественное открытие нового офиса "Центральный", где предоставляется полный спектр банковских услуг, как для юридических, так и для физических лиц. Дзержинск стал вторым после Нижнего Новгорода городом Нижегородской области, где функционируют несколько офисов НБД-Банка.

"Для удобства наших клиентов в Дзержинске мы сохранили офис обслуживания по старому адресу. Таким образом, планомерная реализация программы развития филиальной сети НБД-Банка продолжается", - сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

"В настоящее время сеть НБД-Банка включает 24 офиса в шести российских регионах - Нижегородской, Ивановской, Пензенской, Кировской областях, Чувашской Республике и Республике Марий-Эл. Все подразделения банка объединены в единую информационную сеть, что обеспечивает высокий стандарт качества обслуживания клиентов", - добавил он.

Обслуживание клиентов в Дзержинске осуществляется в дополнительных офисах по следующим адресам: "Центральный" (пл. Дзержинского, д.3), "Бульвар Победы" (бульвар Победы, д.17), "Проспект Циолковского" (проспект Циолковского, д.38).

СПРАВКА:

ПАО "НБД-Банк" специализируются на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. Сеть банка насчитывает 24 офиса в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.