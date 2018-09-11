"Теплоэнерго" начал подачу тепла в нижегородские детские сады, школы и медучреждения Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" начал подачу тепла в детские сады, школы и медицинские учреждения Нижнего Новгорода по заявкам соцобъектов. Об этом в пресс-службе компании сообщили 18 сентября 2018 года.

По поручению главы города Владимира Панова, тепло придет в детские учреждения до официального старта отопительного сезона на основании заявок руководителей и при условии готовности систем, отмечается в информации.

Напомним, по закону, когда среднесуточная температура в течение пяти суток подряд держится ниже +8, то отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

"Мы понимаем, что в случае с больницами, детскими садами и школами не стоит выдерживать официальные нормативы для наступления отопительного сезона. Теплоэнерго в ходе пробных топок заполнило системы теплоснабжения, что дало возможность при необходимости обеспечить теплом школы, детские сады, больницы в течение нескольких часов после поступления соответствующей заявки от руководства учреждения", - рассказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В жилых домах также возможно включить отопление до официального старта по соответствующим заявкам от управляющих компаний и ТСЖ, добавили в компании.

Готовность своего жилого дома к отопительному сезону нижегородцы могут посмотреть на сайте Теплоэнерго, в специальном поле на главной странице нужно ввести улицу и номер дома.