Администрация Дзержинска Нижегородской области рассчитывает открыть бассейн в СДЮСШОР в октябре Спорт

Администрация Дзержинска Нижегородской области рассчитывает открыть бассейн в СДЮСШОР в октябре. Как сообщили в пресс-службе администрации 18 сентября 2018 года глава Виктор Нестеров проверил ход работ по капитальному ремонту 25-метрового плавательного бассейна МБУ ДО СДЮСШОР "Заря".

Во время осмотра Виктор Нестеров уделил особое внимание качеству выполняемых работ и выразил крайнее недовольство срокам и технологией их выполнения.

"К качеству произведенных работ у меня претензий нет, но по скорости их выполнения и технологии есть ряд вопросов к подрядчику. Например, некоторые виды работ, в частности, по облицовке плиткой чаши бассейна с точки зрения технологии надо было делать в другом порядке – сначала боковые поверхности, а потом пол", - отметил глава.

По итогам совещания Нестеров дал поручение директору департамента экономики, промышленности и строительства Александру Здюмаеву подключиться к работе. "Я поставил задачу – разработать дорожную карту со сроком окончания работ согласно контракту. Теперь контроль будет вестись в ежедневном режиме. При необходимости для выполнения работ будут вводиться дополнительные бригады", - сказал он.

Планируется, что к 4 октября бассейн будет готов к пуску в эксплуатацию. В настоящее время закончены штукатурные работы, завершены гидравлические испытания ванны бассейна и облицовка плиткой зала бассейна; рабочие ведут отделочные работы (в душевых, раздевалках, на лестничных пролетах, в вентиляционной камере), сантехнические работы (отопление, водопровод и канализация), а также работы по облицовке плиткой чаши бассейна.

СПРАВКА:

25-метровый бассейн СДЮСШОР "Заря" был пущен в эксплуатацию в марте 1972 года. Это единственный в городе бассейн, который по санитарным нормам, по глубине ванны, по температурному режиму и по режиму водообмена подходит для обучения плаванию детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. До начала ремонта ежедневно бассейн посещали более 200 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Также в бассейне работали группы "Мать и дитя" для родителей с детьми 3-4 лет, группы обучения плаванию взрослых.

Всего на работы по реконструкции бассейна направлено более 20 млн рублей.