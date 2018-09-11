Первые съемки реалити-шоу "Фабрика предпринимательства" начнутся с Нижегородской области Общество

Первые съемки реалити-шоу "Фабрика предпринимательства" начнутся с Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Фабрика предпринимательства" - это образовательный проект направленный на популяризацию предпринимательства и формирование предпринимательских знаний, умений и навыков.

Участники проекта - начинающие предприниматели со всей страны - будут заниматься созданием и развитием бизнеса с нуля в течение 10 недель под руководством известных предпринимателей.

Из Нижегородской области организаторы проекта получили 300 заявок предпринимателей. Глава региона Глеб Никитин отметил, что область всегда отличалась высокой предпринимательской активностью, и поддержка малого бизнеса – это приоритет руководства региона.

В целом в проекте станут участвовать предприниматели из 10 регионов страны. По итогам первого заочного отборочного этапа, будут отобраны 30 команд, которых пригласят на очный отбор в реалити-шоу "Фабрика предпринимательства" в Москве 27 октября 2018 года. Участникам предстоит пройти собеседование с экспертами. По результатам собеседования лишь 10 команд примут участие в съемках.

"Нижегородская область - первый регион, где стартовал российский телевизионный проект "Фабрика предпринимательства". Нижегородские предприниматели активно подают заявки на участие в этом конкурсе. Победители конкурса, которые займут первые три места, получат 5 млн рублей на развитие собственного дела. Это значительная сумма, но главный плюс проекта в том, что в течение нескольких недель начинающие предприниматели под руководством опытных наставников будут готовить собственные проекты, которые впоследствии, я уверен, станут успешным бизнесом. А это очень важно для развития предпринимательства региона", - сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Суть проекта "Фабрика предпринимательства" в том, что 10 команд из 10 регионов в течение 10 недель будут строить бизнес в прямом эфире и поборются за инвестиции в 5 млн рублей. Участники на глазах у страны должны создать реальный бизнес (от открытия юридического лица до своей прибыли). Заявки на участие принимаются на сайте фабрикапредпринимательства.рф. Сбор заявок – до 14 октября.