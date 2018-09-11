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Политика

Прямые выборы глав МСУ предложили вернуть в Нижегородской области

18 сентября 2018 17:10  [24] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партия "Российский общенародный союз" предложила депутатам Законодательного собрания Нижегородской области вернуть в регион прямые выборы глав МСУ. Такое предложение представители непарламентской партии сделали на заседании комитета ЗС НО по вопросам государственной области, местного самоуправления и регламенту 18 сентября.

Речь идет о прямых всенародных выборах глав органов местного самоуправления, проведение которых допускает федеральное законодательство. Представитель партии Дмитрий Кривцов пояснил, что в федеральном законе говорится о нескольких моделях организации самоуправления, в том числе есть две модели, которые предполагают прямые всенародные выборы глав МСУ.

"По роду своей деятельности мне на протяжении почти десяти лет доводилось работать с материалами социологических опросов, и я видел, что есть устойчивый тренд, заключающийся в том, что от 60% до 80% граждан соглашаются с необходимостью прямых всенародных выборов", - сказал Дмитрий Кривцов.

Также он подчеркнул, что необходимость подобной реформы на местном уровне становится понятна, если ориентироваться на последние события в политической жизни страны, так как сложилась "очень непростая ситуация".

"Находится в тяжелейшем кризисе то социальное и политическое явление, которое называлось "Путинским электоральным большинством". Оно, к сожалению, в течение прошедшего лета начало разваливаться. И мы видим, к каким пагубным последствиям это приводит на выборах. И, по нашему мнению, точкой обратной сборки этого электорального большинства может стать возвращение прямых выборов МСУ, поскольку они наиболее близки избирателям, в них достигается общественный консенсус", - считает Дмитрий Кривцов.

Зампредседателя профильного комитета Николай Шкилев, заслушав выступающего, сказал, что предложение партии "Российский общенародный союз" будет внесено в повестку заседания Заксобрания, которое пройдет 27 сентября. Там же Дмитрий Кривцов сможет выступить вновь.

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