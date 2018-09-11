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Общество

СУ СК просит помощи в поисках ушедшей из дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 16-летней девушки

19 сентября 2018 08:43  [464] Общество

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области обращается к нижегородцам для помощи в поисках ушедшей из дома в Автозаводском районе 16-летней Александры Кузнецовой. Об этом сообщается на сайте ведомства 18 сентября 2018 года.

По версии следствия, 13 августа 2018 года около 13:00 девушка ушла из дома на ул. Автомеханическая и до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не известно. По факту её исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что девушка оставила видеообращение на флеш-карте, в котором сообщила, что причиной ухода из дома являются постоянные конфликты родителей.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост – 170 см, плотного телосложения, волосы длинные русые. Особые приметы: на шее с правой стороны родимое пятно.

Была одета в синюю джинсовую куртку, джинсовые брюки, черные балетки. При себе имела рюкзак розового цвета, смартфон Huawei, паспорт на свое имя.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-51-86, 8(831)268–03-34 (круглосуточно), 8-920-069-51-90 (с 09:00 до 18:00), либо сообщить в полицию по телефону 02.

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