Двадцать жителей Дзержинска Нижегородской области приняли участие во всероссийских молодёжных форумах летом 2018 года Общество

Фото: Гордума Дзержинска

Дзержинск стал первым в Нижегородской области по числу участников региональных и федеральных молодёжных форумов и фестивалей, проходивших летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба дзержинской гордумы 19 сентября 2018 года.

На заседании комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ председатель комитета Виктор Романов и депутаты Дмитрий Меснянкин рассмотрели повестку из пяти вопросов.

Об участии дзержинской молодежи в форумах и фестивалях в летний период 2018 года рассказала начальник отдела молодежи администрации города Алена Давыденко. По ее словам, дзержинцы приняли участие в четырех крупных международный и всероссийских мероприятиях.

Так, в это лето Дзержинск направил своих представителей на Молодежный форум ПФО "iВолга", который проходил с 26 июля по 4 августа на Мастрюковских озерах Самарской области, прошли отбор шесть дзержинцев (в 2017 году – четыре человека). Один из них - заместитель начальника отдела молодежи ДСПиС администрации города Андрей Туманов - принимал участие в работе конвейера проектов форума "iВолга" в качестве федерального эксперта. Кроме того, 10 дзержинцев стали участниками различных смен форума "Территория смыслов на Клязьме" - крупнейшей образовательной площадки России. В молодёжном образовательном форуме "Таврида", проходившем с 16 июля по 31 августа, приняли участие три дзержинца (в 2017 году - один человек).

Кроме того, в этом году руководитель проекта "Безбумаги" Алиса Шинкарук стала участницей международного форума "Байкал", который проходил с 29 июня по 6 июля на побережье озера Байкал. "Его основная тема - "Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории". В результате конкурсного отбора на форуме проект "Безбумаги" выиграл грант в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Виктор Романов отметил, что потенциал дзержинской молодежи традиционно высок, а Дзержинск вполне может стать площадкой для обмена опытом молодежи: "Наш город мог однозначно стать принимающей стороной любого фестиваля, для этого у нас есть все возможности. А посвящен он мог бы быть как раз работе с молодежью, потому что у нас в Дзержинске в этой сфере организована достаточно серьезная и разнонаправленная деятельность", - сказал он.

Замглавы городской администрации Валентина Сахарова также подвела итоги летней трудовой деятельности молодежи в этом году, которая была реализована в разных форматах – форме временной трудовой занятости несовершеннолетних, деятельности членов студенческих отрядов, работе на площадках областного проекта "Дворовая практика". Этим летом финансирование работы дворовых площадок осуществлялось из городского бюджета и средств резерва поддержки территории депутатов Евгения Минервина и Дениса Савинова. В целом в Дзержинске работали шесть площадок "Дворовой практики".

Ещё один вопрос, который члены комитета обсудили, касался капитального ремонта кровли МК "Спутник". Напомним, что три месяца назад в рамках выездного рабочего совещания комитета депутаты осмотрели крышу молодежного комплекса. В ходе обсуждения и беглого осмотра кровли со специалистами было предложено два варианта ремонта: либо капитально отремонтировать крышу, либо без демонтажа старого покрытия сверху настелить новое. Однако сейчас специалисты вынесли окончательный вердикт - без снятия старого покрытия ремонт кровли невозможен из-за увеличения нагрузки на перекрытие сверх допустимой нормы с учетом снежного покрова. По их подсчётам на капитальный ремонт кровли МК "Спутник" с устройством разуклонки и заменой покрытий парапета потребуется около 1 млн рублей. Предполагается, что данные средства будут заложены в городском бюджете на 2019 год.

Депутаты приняли информацию по трем вопросам к сведению, а проекты "О внесении изменений в городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", "Об обращении в Законодательное Собрание Нижегородской области" решили вынести на ближайшее заседание Думы.

СПРАВКА:

В рамках муниципальной программой "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" в городском бюджете на трудоустройство подростков было выделено 3,5 млн рублей. 417 рабочих мест были организованы через департамент образования, департамент социальной политики и спорта и МБУ "МФЦ" и Городской архив. 87 рабочих мест были организованы за счет средств работодателей города. В 25 общеобразовательных школах департамента образования были сформированы трудовые бригады с общим охватом 300 подростков, на базе учреждений молодежной политики - МБУ СДЦ "Созвездие" и МБУ ЦПВ "Отечество" трудоустроены 110 человек.

Заработная плата подростков исчислялась исходя из МРОТ 11 163 рубля, пропорционально отработанному времени. Каждому подростку была оказана материальная поддержка из областного бюджета в размере 850 рублей в месяц от ГКУ ЦЗН города Дзержинска.

К участию в реализации Дворовой практики были отобраны студенты и школьники старшего звена - всего 11 человек, которые в дальнейшем работали на шести площадках проекта: четыре площадки были организованы на средства городского бюджета, еще две - при поддержке депутатов городской Думы. Направления работы студентов и старшеклассников с детьми во дворах были различными: спортивное, досугово-игровое, туристско-краеведческое, патриотическое, нравственное воспитание, профилактика асоциальных проявлений.

По результатам ежедневного мониторинга общий охват детей и молодежи в проекте "Дворовая практика" составил 750 человек (2017 год - 400 человек).