ООО "ДУК" в Дзержинске Нижегородской области планирует внедрить технологии контроля местонахождения сотрудников Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "ДУК" в Дзержинске Нижегородской области планирует внедрить инновационные электронные сервисы для контроля местонахождения сотрудников в рабочее время. Об этом сообщает пресс-служба компании 19 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, электронная программа разработана совместно с компанией "Иннотех", которая внедрила в Дзержинске мобильное приложение "Единое окно" и позволяет при помощи смартфонов отслеживать местонахождение сотрудника в рабочие часы, отмечать время, затраченное на выполнения заявки по конкретному адресу, нарушения состояния жилфонда и в онлайн режиме ставить задачи по их устранению.

"В настоящее время программа проходит тестирование среди сотрудников, взаимодействующих с населением, в чьи обязанности входит ежедневный осмотр жилфонда, выявление недостатков, общение со старшими по дому и подъезду, с целью получения информации о недостатках работы управляющей компании", - говорится в сообщении.

Как пояснил директор ООО "ДУК" Олег Богданов, после прохождения тестирования программа будет применена в работе аварийной и инженерной служб, что в конечном итоге сократит время устранения аварийных заявок и позволит жестче контролировать сроки их исполнения. По словам Богданова, разработанный специально для ООО "ДУК" програмный продукт не имеет аналогов в России.