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Происшествия

Женщина-водитель из-за инсульта совершила ДТП на автостоянке в Кстовском районе Нижегородской области 18 сентября

19 сентября 2018 09:35  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель из-за инсульта совершила ДТП на автостоянке в Кстовском районе Нижегородской области 18 сентября 2018 года.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло в 19:00 в деревне Ржавка. Согласно информации, на территории охраняемой автомобильной стоянки 45-летняя женщина-водитель автомобиля Mersedes Benz А140 совершила наезд на припаркованные Mitsubishi Lancer и Chevrolet Niva.

По данным ГИБДД, женщина была госпитализирована с инсультом в состоянии комы.

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