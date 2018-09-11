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Женщина-водитель из-за инсульта совершила ДТП на автостоянке в Кстовском районе Нижегородской области 18 сентября 2018 года.
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло в 19:00 в деревне Ржавка. Согласно информации, на территории охраняемой автомобильной стоянки 45-летняя женщина-водитель автомобиля Mersedes Benz А140 совершила наезд на припаркованные Mitsubishi Lancer и Chevrolet Niva.
По данным ГИБДД, женщина была госпитализирована с инсультом в состоянии комы.
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