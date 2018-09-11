Движение транспорта ограничено на ул.Янки Купалы и Адмирала Васюнина в Нижнем Новгороде до середины октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта ограничено на улицах Янки Купалы и Адмирала Васюнина в Нижнем Новгороде до середины октября. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно информации, с 15 сентября по 15 октября на участке ул. Янки Купалы у пересечения с Южным шоссе движение будет организовано по суженной проезжей части. Изменения вводятся в связи с ремонтом водопровода.

Также из-за ремонта водопровода с 16 сентября по 10 октября будет ограничено движение на ул. Адмирала Васюнина.