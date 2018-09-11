Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове установят на ул. Минина в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове установят на ул. Минина в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.



С соответствующим предложением обратился НООООО "Российский Союз ветеранов Афганистана". Мемориальную доску установят на фасаде дома № 3 по ул. Минина.



СПРАВКА:

Виктор Сергеевич Максимов - воин-танкист, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалью "За оборону Сталинграда", медалью Армии США "За выдающуюся службу".

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