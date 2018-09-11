Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2018 12:30  [72] Мемориальная доска будет установлена в память о погибшем в Сирии нижегородце Артеме Горбунове
19 сентября 2018 12:06  [116] Правительство РФ выделило 325 млн рублей четырём городам Нижегородской области на благоустройство
19 сентября 2018 11:54  [491] Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове установят на ул. Минина в Нижнем Новгороде
19 сентября 2018 11:48  [87] Нижегородские депутаты одобрили передачу дороги вдоль Волжской набережной в муниципальную собственность
19 сентября 2018 11:28  [115] Семь новых рекламных конструкций планируется установить в Нижнем Новгороде
19 сентября 2018 10:52  [1118] Нижегородская Дума одобрила расходы на приобретение новогодней ёлки за 10 млн рублей
19 сентября 2018 10:19  [183] Движение транспорта ограничено на ул.Янки Купалы и Адмирала Васюнина в Нижнем Новгороде до середины октября
19 сентября 2018 10:15  [168] Евгений Чупрунов: "Мы постараемся сделать так, чтобы каждый желающий ребёнок сумел попасть в "Кванториум"
19 сентября 2018 09:16  [116] Двадцать жителей Дзержинска Нижегородской области приняли участие во всероссийских молодёжных форумах летом 2018 года
19 сентября 2018 08:43  [817] СУ СК просит помощи в поисках ушедшей из дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 16-летней девушки
Общество

Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове установят на ул. Минина в Нижнем Новгороде

19 сентября 2018 11:54  [491] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове установят на ул. Минина в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.

С соответствующим предложением обратился НООООО "Российский Союз ветеранов Афганистана". Мемориальную доску установят на фасаде дома № 3 по ул. Минина.

СПРАВКА:
Виктор Сергеевич Максимов - воин-танкист, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалью "За оборону Сталинграда", медалью Армии США "За выдающуюся службу".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph