Правительство РФ выделило 325 млн рублей четырём городам Нижегородской области на благоустройство Общество

Эскизный проект из заявки на благоустройство в г. Семенов

Правительство РФ выделило 325 млн рублей четырём городам Нижегородской области для реализации проектов по благоустройству по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 19 сентября 2018 года.

Согласно информации, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее дотации в размере 4,9 млрд рублей между 43 субъектами федерации для реализации проектов в 80 городах – победителях конкурса. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что по итогам конкурса Нижегородская область получит 325 млн рублей - вторую по размерам сумму на благоустройство после Республики Татарстан. "Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 325 млн рублей, полученных по итогам конкурса, серьезная сумма для четырех городов. Арзамас, Выкса, Саров и Семенов - каждый город по-своему уникален, а новые проекты позволят внести новые штрихи в их облик, сделав к тому же удобнее для жителей и туристов", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона сообщил, что поручил главам всех муниципалитетов включиться в работу по подготовке проектов и заявок на участие в конкурсе в следующем году.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях прошел в 2018 году впервые, его итоги были подведены 29 мая. Всего на конкурс поступило 455 заявок из 82 российских регионов. Было названо 80 победителей в пяти номинациях, в том числе – четыре города Нижегородской области: Арзамас, Саров, Выкса и Семенов.

Так, Арзамас вошел в число победителей в номинации "Исторические поселения" и получит 50 млн рублей на благоустройство заявленного на конкурс парка. В номинации "Малые города с населением 20-50 тысяч человек" в списках победителей оказался Семенов, представивший на конкурс проект "Ворота в город" по благоустройству улицы, ведущей от въезда к центральной площади. Сумма, на которую может рассчитывать каждый из победителей в этой номинации – 80 млн рублей. В номинации "Малые города с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек" победителями стали сразу два города Нижегородской области – Выкса и Саров с проектами благоустройства парков и примыкающих к ним набережных. На реализацию проектов они получат по 100 млн рублей.