Военно-спортивная игра "Граница" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 22 сентября Спорт

Военно-спортивная игра "Граница" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 22 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, игра посвящена 75-летию победы в Курской битве. Мероприятие проводится с целью популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи в возрасте 14-18 лет.

Организатором выступает Центр патриотического воспитания "Отечество" при поддержке отдела молодежи департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска.

Как сообщается в пресс-релизе, игра пройдет в лесном массиве севернее Заревской объездной дороги. Программа игры будет включать следующие этапы: следование отрядов по маршруту ориентирования (5 км), решение задач, поставленных в "Боевом распоряжении", соревнования на финише – метание гранат на точность, стрельба из ПВ, надевание противогаза, преодоление веревочной полосы препятствий.