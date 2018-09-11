Военно-спортивная игра "Граница" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 22 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Согласно информации, игра посвящена 75-летию победы в Курской битве. Мероприятие проводится с целью популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи в возрасте 14-18 лет.
Организатором выступает Центр патриотического воспитания "Отечество" при поддержке отдела молодежи департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска.
Как сообщается в пресс-релизе, игра пройдет в лесном массиве севернее Заревской объездной дороги. Программа игры будет включать следующие этапы: следование отрядов по маршруту ориентирования (5 км), решение задач, поставленных в "Боевом распоряжении", соревнования на финише – метание гранат на точность, стрельба из ПВ, надевание противогаза, преодоление веревочной полосы препятствий.
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