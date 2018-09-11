Депутаты ЗС НО планируют обратиться в минприроды РФ по вопросу обращения с промышленными отходами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области планируют обратиться к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину в связи с необходимостью скорейшего урегулирования вопроса в сфере обращения с отходами производства, строительства и ремонта, а также с группами однородных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект обращения депутаты рассмотрели на заседании комитета регионального парламента по экологии и природопользованию 19 сентября 2018 года. В документе было отмечено, что на сегодняшний день действующим законодательством не определено, к компетенции каких органов государственной власти, федеральных или региональных, относится установление требований при обращении с отходами производства, а также отходами, которые образуются при строительстве, ремонте, реконструкции, сносе зданий, строений и сооружений.

Как отметил председатель комитета Владислав Атмахов, крупнейшая в Нижнем Новгороде несанкционированная свалка в садовом товариществе "Родник" и подобные ей возникли во многом по причине отсутствия этих нормативных актов и контроля за их исполнением. «Назрела острая необходимость в устранении правовых проблем и неопределенностей в данной сфере. Пробелы в федеральном законодательстве препятствуют эффективности реформы системы управления отходами. Депутаты Законодательного Собрания своевременно обращаются к министру экологии и природных ресурсов РФ с просьбой принять соответствующие правовые акты и поддержать идею наделения органов власти субъектов РФ полномочиями по регулированию обращения с промышленными и строительными отходами на областном уровне. Уверен, что такие меры позволят не только учесть специфику отношений в регионах, но и оперативно решать проблемы, связанные с негативным воздействие отходов на окружающую среду", - сказал он.

Также в рамках заседания парламентарии рассмотрели проект изменений в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области". Законопроект направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным.

Отмечается, что в сентябре 2018 года вступил в силу федеральный закон о запрете контактных притравочных станций, которые предназначены для подготовки собак к охоте. «В процессе таких тренировок дикие животные получают серьезные травмы, увечья и зачастую погибают. Кроме того, для того, чтобы крупный хищник не нанес травм собаке при тренировке, животных калечат (вырывают когти, зубы), морят голодом», - говорится в сообщении.

"Такие станции и тренировки давно уже не отвечают требованиям гуманного и современного общества. Во всех цивилизованных странах контактные способы тренировки охотничьих собак не используются. Нововведения предусматривают, что нагонка и натаска охотничьих собак будут проходить так же, как они осуществляются в 70 развитых странах, которые запретили у себя контактную притравку. Благодаря действию закона, дрессировка и подготовка собак будут возможны только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им вреда. В частности, в соответствии с новыми нормами, необходимо будет устанавливать ограждение, которое будет защищать дикое животное", - подчеркнул Владислав Атмахов.

Отмечается, что до вступления в силу федерального закона "притравки" не учитывались, их деятельность практически никак не регламентировалась и не контролировалась. Благодаря нововведениям надзорные ведомства получили право контролировать данный вид деятельности.