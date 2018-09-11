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Общество

Всероссийская акция по ВИЧ-тестированию пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября

19 сентября 2018 13:35  [369] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает ГБУЗНО "НОЦ СПИД".

Согласно информации, акция является анонимной и бесплатной.

Мероприятие приводится в рамках Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Всероссийская акция стартовала в июне 2018 года и продлится до ноября. Участниками проекта станут 30 субъектов РФ, включая Нижегородскую область.

В Нижегородской области в акции примут участие Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск и Кстово:

22 сентября в Нижнем Новгороде с 10.00 до 12.00 в Сормовском парке, с 20.00 до 00.00 на пл. Маркина, в Арзамасе с 10.00 до 16.00 в Парке культуры им. Гайдара;

23 сентября в Нижнем Новгороде с 10.00 до 18.00 в ТЦ "Парк Авеню", в Дзержинске с 10.00 до 16.00 в Центральном универмаге;

25 сентября в Кстово по адресу с 10.00 до 17.00 на бульваре Нефтепереработчиков.

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