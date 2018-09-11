Военный МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области

Истребитель МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области, сообщает РИА-Новости.
В сообщении со ссылкой на Минобоорны отмечается, что оба летчика катапультировались.
"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в военном ведомстве.
Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает.
Подчеркивается, что для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, самолет упал вблизи населенного пункта Кулебаки. Он уточнил, что истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.
В июне журнал Military Watch назвал истребитель МиГ-31 "самым быстрым современным боевым самолетом в мире".
Всего на вооружении и хранении российской армии находится более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.
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