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Экономика

Объем инвестиций организаций Дзержинска за первое полугодие 2018 года увеличился почти в два раза и составил 7,6 млрд рублей

19 сентября 2018 16:50  [86] Экономика

Объем инвестиций организаций Дзержинска Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился почти в два раза и составил 7,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

В сообщении отмечается, что за январь-июнь текущего года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Дзержинска увеличился в 1,6 раза и составил 7,6 млрд рублей. Для сравнения за аналогичный период 2017 года объем инвестиций составил 4,8 млрд рублей.

В департаменте экономики, промышленности и строительства администрации города уточнили, что за восемь месяцев крупные и средние организации инвестировали в развитие бизнеса в 2,4 раза больше средств, чем в 2017 году. Основной объем инвестиций по-прежнему был направлен на развитие обрабатывающих производств.

Коммерческий оборот крупных и средних организаций города за январь-июнь текущего года составил 39,3 млрд рублей с темпом роста к январю-июню 2017 года 104,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям за первое полугодие 2018 года составил 44,9 млрд рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2017 года составил 105,4%.

По данным департамента, в первое полугодие 2018 года рост объема отгруженной продукции в Дзержинске составил 3,8% к уровню января-июня 2017 года. Темпы роста наблюдались в следующих видах обрабатывающих производств: в производстве электрооборудования (204,5%), в производстве бумаги и бумажных изделий (128,2%), в производстве машин и оборудования (118,2%) и выпуске напитков (115,4%).

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