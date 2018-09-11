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Общество

Более 600 тысяч тонн сенажа заготовили сельхозпредприятия Нижегородской области

19 сентября 2018 16:54  [362] Общество

Более 600 тысяч тонн сенажа заготовили сельхозпредприятия Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на минсельхоз области.

По данным аграрного ведомства, в сельхозорганизациях области продолжается кормозаготовительная кампания. На 18 сентября 2018 года заготовлено 604,8 тыс. тонн (115%) сенажа, 215,5 тыс. тонн (91,8%) сена и 334,7 тыс. тонн (48,3%) силоса, убрано 10,4 тыс. га (37,3%) кукурузы на силос, засыпано 232,8 тыс. тонн (93,7%) зернофуража.

Стоит отметить, что уборка кукурузы на силос позволит нижегородским аграриям повысить обеспеченность кормами на 7 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

"Только при обеспечении скота высококачественными кормами мы можем увеличить производство продукции животноводства. Сегодня в среднем на одну условную голову скота заготовлено 22,5 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Дополнительную прибавку аграрии получат от уборки кукурузы на силос. Таким образом, для животноводческой отрасли будет сформирована прочная кормовая база", - подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии планируют заготовить корма с запасом на 1,5-2 года с учётом прошлогодних резервов.

Напомним, нижегородские аграрии получат 106,1 млн рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на встрече с руководителями предприятий АПК в августе 2018 года. "Мы убедили наших коллег из Минсельхоза России, и Нижегородская область получит дополнительную финансовую поддержку. В нижегородские хозяйства поступит более 100 млн рублей, в том числе почти 80 млн рублей – из федерального бюджета, что поможет аграриям компенсировать затраты на горючее. Эти деньги планируется направить аграриям в октябре", - заявил глава региона.

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