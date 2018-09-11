Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили привлечь к работе в больницы региона врачей из ДНР Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородская область до 2020 года примет почти две тысячи человек по программе переселения соотечественников. Об этом заявил в ходе заседания комитета ЗС НО по социальной политике министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Стоит отметить, что минсоцполитики региона разработало проект программы о мерах оказания содействия по добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 годы, со стороны федерации ее курирует Министерство внутренних дел. В ближайшее время все необходимые документы будут подписаны непосредственно на территории региона.



По предварительным данным планируется принять 1912 соотечественников. В основном речь идет о людях с техническим, педагогическим и медицинским образованием — именно такое пожелание было высказано органами МСУ Нижегородской области.



Как отметил Андрей Гнеушев, предполагаемое финансирование программы составляет 43,1 млн. рублей. Большая честь средств, свыше 40 млн., будет выделена из бюджета Нижегородской области, остальное — федеральные средства. Средства пойдут на оказание первостепенной помощи соотечественникам, переезжающим в районы области — так каждому будет предоставлено 39,6 тыс. рублей для оплаты жилья на период до полугода. За это время, по оценке специалистов, будет возможность оформить все документы для получения гражданства. Кроме того, министерством предусмотрено выделение денег на переквалификацию: эта работа будет вестись совместно со службой занятости населения.



Нижегородский министр также отметил, что подать заявление на участие в программе могут, в том числе, и граждане бывших союзных республик.

Депутаты, в свою очередь, попросили кабинет министров Нижегородской области пересчитать предполагаемое количество необходимых переселенцев с учетом потребностей районов в работниках сельскохозяйственной отрасли и технических специалистах. Кроме того, они высказали также предложения и о привлечении врачей в районы, где они необходимы, из Донецкой Народной Республики.