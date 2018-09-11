Нижегородская область будет реализовывать более 30 флагманских IT-проектов Политика

Нижегородская область будет реализовывать более 30 флагманских IT-проектов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в рамках дискуссии "Стратегия Нижегородской области в контексте цифровой трансформации России".

Напомним, что 19 сентября в рамках международного Digital Summit прошла главная панельная дискуссия по теме "Стратегия Нижегородской области в контексте цифровой трансформации России". Дискуссионный формат площадки позволил не только обсудить положения Стратегии развития региона, но и услышать мнения о процессе цифровизации в региональном и федеральном масштабе. Открыл дискуссию глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"При обсуждении и формировании Стратегии развития региона цифровым технологиям уделялось особое внимание. Причём жителей региона действительно волнует эта сфера. В числе 3000 предложений от нижегородцев, вошедших в стратегию, немало касается именно внедрения IT-технологий в разные сферы жизни", - отметил Глеб Никитин.

"Стратегия развития Нижегородской области предусматривает отраслевые "цифровые" проекты по таким направлениям, как: здравоохранение, образование, социальная сфера, транспорт, ЖКХ, государственное управление и электронная демократия. Всего в рамках трех приоритетных направлений "Человеческий капитал", "Экономическое развитие", "Пространственное развитие и природные ресурсы" в Стратегию вошло 32 проекта, связанных с цифровыми технологиями. Их успешная реализация позволит Нижегородской области не только встроиться в процесс цифровой трансформации, который сегодня разворачивается в России, но и по ряду направлений занять лидирующие позиции", - подчеркнул глава региона.

"В этой работе мы опираемся на федеральную программу развития цифровой экономики и тесно сотрудничаем со всеми государственными институтами развития. У региона огромный потенциал в этом направлении - у нас очень мощный IT-сектор и есть флагманские проекты. Самое главное, чтобы преимущества цифровизации чувствовали жители региона. Например, в рамках проекта "Умный город" в регионе до 2023 года должно быть реализовано 125 проектов в 13 сферах. Это, прежде всего, создание комфортной среды для жизни нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября 2018 года.

Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".