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Экономика

Нижегородские парламентарии планируют увеличить прожиточный минимум жителей региона на два рубля

19 сентября 2018 17:34  [84] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижний Новгород. 19 сентября. НТА-Приволжье — Нижегородские парламентарии планируют увеличить прожиточный минимум жителей региона на два рубля.

Депутаты комитета ЗС НО в ходе заседания 19 сентября поддержали в первом чтении проект регионального закона "О величине прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2019 год".

Как сообщил на заседании комитета по социальной политики Законодательного собрания Нижегородской области министр соцполитики региона Андрей Гнеушев, в 2018 году прожиточный минимум пенсионера на территории региона составляет 8100 рублей.
Согласно документу, подготовленному в соответствии с федеральным законом, речь идет о сумме в 8 102 рубля.

Министр пояснил, как складывается эта цифра. По его словам, "в рамках действующего законодательства берется прожиточный минимум за первое полугодие текущего года, далее по прогнозам минэкономики умножается это на прогноз темпа роста цен за второе полугодие и прогноз темпа роста цен на 2019 год".

Напомним, в феврале 2018 года Государственная Дума Российской Федерации одобрила во втором чтении повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

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