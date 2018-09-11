"Ростелеком" представил модель "Умного региона" на выставке "Будущее России" в Нижнем Новгороде Общество

Глава региона Глеб Никитин ознакомился с разработками Ростелекома Фото: Ростелеком

"Ростелеком" представил модель "Умного региона" на выставке "Будущее России" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Компания является главным партнером 23й выставки научно-промышленного и инновационного потенциала "Будущее России" в Нижнем Новгороде. В этом году выставка проходит в рамках Международного Digital Summit, тема которого - цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. Организаторами выступают правительство Нижегородской области и "Нижегородская ярмарка".

Как сообщает пресс-служба, экспозицию "Ростелекома" посетил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он ознакомился с разработками оператора. Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Сергей Сучков представил главе области центральный элемент экспозиции – интерактивную панель с моделью умного региона. На сенсорном экране – технологические решения, которые уже внедрены в городскую среду Нижегородской области и в других регионах России.

"Это целостная экосистема – от дома, улицы до города и региона, – в которой удобно и комфортно жителям и которой легко управлять муниципалитетам. В домах действуют умные датчики и счетчики, домофоны и системы видеонаблюдения, на улицах установлены умные остановки и действуют паркоматы, транспортное движение регулируют умные светофоры. Цифровые технологии задействованы во всех сферах жизнедеятельности. Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами. Это проекты, которые лягут в основу программы "Умный регион", и во многом уже реализованы компанией", - подчеркнул Сергей Сучков.

Главе региона также была представлена новая разработка "Ростелекома" - видеоаналитика. Технология позволяет в автоматическом режиме обрабатывать полученные с видеокамер изображения с помощью аналитических модулей. Гости стенда могли наблюдать, как на основе распознавания движущихся объектов в онлайн-режиме ведется подсчет посетителей и на плазменных экранах создаются тепловые карты. Видеоаналитика может использоваться в торговле, банковской сфере, на транспорте. Она также может стать одной из важнейших составляющих системы "Умный регион".

Выставка "Будущее России" входит в рейтинг наиболее значимых событий в политической и экономической жизни России, носит международный статус "Мероприятие, одобренное UFI" (UFI - Всемирная ассоциация выставочной индустрии, Франция) и имеет "Знак качества" Российского союза выставок и ярмарок. Выставка способствует обмену опытом в научно-инновационной сфере, привлечению российских и иностранных инвестиций для развития перспективных проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства.

СПРАВКА:

Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ "Волга" объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.