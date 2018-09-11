Последние новости рубрики Происшествия
20 сентября 2018 09:21  [51] Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября
19 сентября 2018 17:06  [321] Техническая неисправность стала причиной крушения МИГ-31 под Кулебаками Нижегородской области
19 сентября 2018 16:48  [206] Военный МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области
19 сентября 2018 11:09  [254] Пожар на площади более 1000 кв метров произошёл на складах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 сентября
19 сентября 2018 09:41  [268] Автомобиль сбил переходившего дорогу на красный свет школьника в Дзержинске Нижегородской области 18 сентября
19 сентября 2018 09:35  [391] Женщина-водитель из-за инсульта совершила ДТП на автостоянке в Кстовском районе Нижегородской области 18 сентября
18 сентября 2018 13:59  [1582] Получившая ожоги после взрыва на нижегородском заводе Свердлова женщина скончалась в больнице
18 сентября 2018 10:19  [259] Три автомобиля сгорели в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 сентября
18 сентября 2018 10:05  [166] Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии
17 сентября 2018 15:33  [362] Этническую группировку, организовавшую незаконную миграцию иностранцев, осудили в Нижнем Новгороде
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября

20 сентября 2018 09:21  [51] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД областного ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 20:50 на ул. Н.Прибоя, 12. Согласно информации, 58-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате пешеход погиб, его личность и место жительства устанавливаются. По данным УГИБДД, на вид мужчине около 60 лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph