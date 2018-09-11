Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД областного ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 20:50 на ул. Н.Прибоя, 12. Согласно информации, 58-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате пешеход погиб, его личность и место жительства устанавливаются. По данным УГИБДД, на вид мужчине около 60 лет.