ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с подмосковными "Химками" 19 сентября Спорт

ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с подмосковными "Химками" 19 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Матч в рамках 12 тура Футбольной национальной лиги состоялся на стадионе "Нижний Новгород".

В первом тайме команды не отметились забитыми голами. Но после перерыва хозяева остались на поле вдесятером – на 60 минуте Федорив за удар соперника по ногам получил вторую желтую карточку и был удалён. На 78-й минуте нижегородцы пропустили мяч после удара Ильи Белоуса с линии штрафной. Ничью "Нижнему Новгороду" на второй добавленной минуте принес защитник Артем Абрамов. Матч завершился со счётом 1:1.

Главный тренер ФК "НН" Дмитрий Черышев назвал матч "худшей игрой команды в этом сезоне". "Я попросил ребят в раздевалке как можно быстрее ее забыть. Федорив сам себя наказал. Он пропустит следующую игру. У нас есть футболисты, которые могут выйти на поле и сыграть лучше. Что касается Сапеты, то Александр сделал сегодня то, о чем мы его просили: он успокоил игру. Так что Сапета – молодец", - заявил он на послематчевой пресс-конференции.

С 19 очками нижегородцы занимают седьмую строчку турнирной таблицы. Следующим соперником клуба станет волгоградский "Ротор", гостевая встреча с которым состоится 23 сентября.